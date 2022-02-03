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Новосибирская биатлонистка Евгения Буртасова вылетела на Олимпиаду в Пекин

Фото Новосибирская биатлонистка Евгения Буртасова вылетела на Олимпиаду в Пекин
Фото Новосибирская биатлонистка Евгения Буртасова вылетела на Олимпиаду в Пекин

Фото: Instagram @burtasovazheniia

Биатлонистка Евгения Буртасова вошла в олимпийскую сборную России и стала в ней четвёртой представительницей Новосибирской области. Спортсменка уже вылетела в Пекин.

Новосибирская биатлонистка Евгения Буртасова отправилась на XXIV зимние Олимпийские игры в Пекин, сообщили в региональном министерстве спорта и физической культуры. Спортсменку включили в состав сборной России в качестве запасной вместо заболевшей коронавирусом Валерии Васнецовой.

Запрос на вынужденную замену в оргкомитет Игр подавал Союз биатлонистов России (СБР) через национальный олимпийский комитет. По словам президента СБР Виктора Майгурова, поездка Буртасовой была подтверждена в течение суток.

Теперь на Олимпиаде в Китае Новосибирскую область представляют четверо спортсменов. Помимо Буртасовой, это 25-летняя сноубордистка Мария Васильцова, 22-летний биатлонист Даниил Серохвостов и 26-летний бобслеист Михаил Мордасов.

Напомним, соревнования по биатлону на этой Олимпиаде пройдут в период с 5 по 19 февраля. Серохвостов уже успел оценить местную трассу.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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