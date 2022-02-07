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«Метр квадратный» поможет застройщикам ускорить проведение сделок

Фото «Метр квадратный» поможет застройщикам ускорить проведение сделок
Фото «Метр квадратный» поможет застройщикам ускорить проведение сделок

Фото pixabay.com

Экосистема недвижимости «Метр квадратный», проект группы ВТБ, оформила электронную регистрацию сделки по покупке недвижимости с застройщиком MR Group. В результате партнёр провёл операцию всего за одну минуту и освободил клиента от необходимости посещать МФЦ. Успешно протестированная технология позволит быстрее формировать сделки купли-продажи недвижимости на первичном рынке и строить собственные экосистемы всем партнёрам М2.

Благодаря применённой методике застройщики могут совершать онлайн-сделки с интеграцией с сервисом электронной регистрации (ЭР) и сервисом безопасных расчётов (СБР). Продукт «Метра квадратного» встроен в CRM-партнёра. Это минимизирует технические ошибки при вводе данных, позволяет совершать сделку бесшовно и быстрее.

По данным пресс-службы ПАО ВТБ, процесс выстроен следующим образом: клиент оформляет сделку с помощью застройщика через решение «Метра квадратного». Результаты электронной регистрации передаются в сервис безопасных расчётов автоматически. Таким образом, ему не нужно лично посещать МФЦ. Если раньше процесс оформления ЭР занимал у клиента 40 минут, то теперь – 1 минуту. Время на оформление платежа с помощью СБР сокращается в 30 раз.

«Стратегически мы создаём экосистему недвижимости: предлагаем различные сервисы по покупке объектов, которые объединены на одной платформе. То же самое мы помогаем делать и нашим партнёрам. Сегодня мы работаем с 3,1 тысячи застройщиков, представляющих свыше 1,6 тысячи девелоперских групп, и планируем развивать наше сотрудничество дальше. Создаваемая нами партнёрская платформа обеспечит клиентам полностью цифровой путь для решения всех вопросов, связанных с покупкой и владением недвижимостью», – рассказал Вячеслав Дусалеев, генеральный директор экосистемы недвижимости «Метр квадратный».

«Сегодня “Метр квадратный” – единственная на рынке платформа, которая предлагает прозрачную систему работы для банков, клиентов и застройщиков. Каждый участник сделки может зайти в личный кабинет и увидеть её статус. Поскольку продукты СБР и ЭР интегрированы в нашу платформу, клиентам теперь не нужно идти к сторонним игрокам рынка. Сделка полностью может проходить у нас», – прокомментировала Юлия Архангельская, директор департамента ипотеки и финансовых инструментов MR Group.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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ипотека
ВТБ
квартиры
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