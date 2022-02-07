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Власти Новосибирской области назвали условие продления дистанта в школах после 13 февраля

Фото Власти Новосибирской области назвали условие продления дистанта в школах после 13 февраля
Фото Власти Новосибирской области назвали условие продления дистанта в школах после 13 февраля

Дистанционное обучение в школах Новосибирской области может быть продлено после 13 февраля в случае дальнейшего роста нагрузки на первичное звено здравоохранения.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал условие для продления дистанционного обучения школьников в регионе после 13 февраля. По его словам, решение властей о карантине будет зависеть от уровня нагрузки на первичное звено здравоохранения. Об этом Травников сообщил на заседании правительства 7 февраля.

Андрей Травников подчеркнул, что решение о продлении или окончании карантина будет приниматься исходя из эпидемиологической обстановки и нагрузки на первичное звено медицины.

Глава региона уточнил, что решение о «всеобщем карантине» будет принято до конца недели.

«Если наши медики справятся, будем завершать карантин. Если же ситуация будет обостряться, значит, будем принимать какие-то компромиссные решения», – сказал Травников.

По словам министра образования региона Сергея Федорчука, на сегодняшний день в Новосибирской области выявлено 1105 случаев заболевания коронавирусом в школах. Среди них 981 ребёнок и 124 работника.

«272 класса на дистанте, не считая тех, кто обучается в дистанционном режиме в рамках "всеобщего карантина"», – отметил Федорчук.

Напомним, сейчас в Новосибирской области 5–10 классы находятся на дистанте, первоклассники – на дополнительных каникулах, остальные продолжают обучение в очной форме.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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