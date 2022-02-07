Новосибирский инфекционист Поздняков объяснил отрицательные экспресс-тесты при COVID-19

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Врач-инфекционист новосибирской лаборатории объяснил, почему экспресс-тесты могут показывать отрицательный результат при наличии COVID-19.

В пятую волну коронавируса экспресс-тесты стали более достоверными, однако иногда могут показывать отрицательный результат при COVID-19. Врач-инфекционист новосибирской клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков объяснил, как изменились экспресс-тесты, в каких случаях они могут ошибаться и как ими правильно пользоваться.

Врач-инфекционист объяснил, что сегодня разработано несколько видов экспресс-тестов, которые стали более точными по сравнению с началом пандемии. По словам Позднякова, средняя эффективность тестов составляет 70-80 %. Как правило, более дорогие тесты имеют большую чувствительность и с большей долей вероятности выявят COVID-19 при низкой концентрации в пробе.

Как рассказал Андрей Поздняков, экспресс-тесты могут показывать отрицательный результат при коронавирусе в случае, если они были неправильно взяты. Поэтому эксперт не рекомендует покупать несколько тестов, чтобы перепроверить результат.

«Лучше купить один тест, но внимательно изучить инструкцию, понять, как правильно брать биоматериал и что является биоматериалом для конкретного купленного экспресс-теста. Неверно взятый мазок или неправильно собранная слюна могут дать ложноотрицательный результат. Если после контакта с коронавирусом прошло уже больше недели и симптомов нет, тогда, скорее всего, отрицательному результату теста на антиген можно верить», – объяснил врач-инфекционист.

В случае если человек получает отрицательный тест, но у него есть симптомы коронавируса, он контактировал с инфицированным, не вакцинировался и входит в группу риска, то врач советует сдать ПЦР-тест.

Также специалист подчёркивает, что экспресс-тесты остаются более разумным способом выявления COVID-19 в период высокой заболеваемости. Поздняков объяснил, что главное – читать инструкции и правильно ими пользоваться.

Напомним, что в Новосибирской области продолжается рост заболеваемости коронавирусом. На утро 7 февраля в регионе выявили 3 129 случаев COVID-19.