В Новосибирской области выявили 3 129 случаев коронавируса за сутки

Фото Густаво Зырянова

За последние сутки в Новосибирской области зарегистрировали 3 129 случаев COVID-19, сообщил 7 февраля министр здравоохранения региона Константин Хальзов на совещании в правительстве.

В Новосибирской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом. По словам министра здравоохранения региона Константина Хальзова, за минувшие 24 часа COVID-19 подтвердился более чем у 3 тысяч человек.

«За последние сутки зарегистрировано 3 129 жителей, заболевших коронавирусной инфекцией. Все лаборатории работают. Госпитализировали 100 пациентов», — сказал глава Минздрава на совещании в правительстве утром 7 февраля.

Напомним, Хальзов также сообщил, что в связи с ростом заболеваемости в Новосибирске готовятся перепрофилировать для приёма пациентов с ковидом дополнительный стационар. Речь идёт о городской клинической больнице № 3.