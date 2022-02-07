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В Новосибирской области выявили 3 129 случаев коронавируса за сутки

Фото В Новосибирской области выявили 3 129 случаев коронавируса за сутки
Фото В Новосибирской области выявили 3 129 случаев коронавируса за сутки

Фото Густаво Зырянова

За последние сутки в Новосибирской области зарегистрировали 3 129 случаев COVID-19, сообщил 7 февраля министр здравоохранения региона Константин Хальзов на совещании в правительстве.

В Новосибирской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом. По словам министра здравоохранения региона Константина Хальзова, за минувшие 24 часа COVID-19 подтвердился более чем у 3 тысяч человек.

«За последние сутки зарегистрировано 3 129 жителей, заболевших коронавирусной инфекцией. Все лаборатории работают. Госпитализировали 100 пациентов», — сказал глава Минздрава на совещании в правительстве утром 7 февраля.

Напомним, Хальзов также сообщил, что в связи с ростом заболеваемости в Новосибирске готовятся перепрофилировать для приёма пациентов с ковидом дополнительный стационар. Речь идёт о городской клинической больнице № 3.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
Минздрав
Новосибирск
коронавирус
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