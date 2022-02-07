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В Новосибирске больницу № 3 перепрофилируют в госпиталь для пациентов с COVID-19

Фото В Новосибирске больницу № 3 перепрофилируют в госпиталь для пациентов с COVID-19
Фото В Новосибирске больницу № 3 перепрофилируют в госпиталь для пациентов с COVID-19

Фото Густаво Зырянова

В Новосибирске откроют дополнительный стационар для пациентов с коронавирусом, сообщил 7 февраля министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

В Новосибирской области зафиксирован беспрецедентный рост заболеваемости COVID-19, медицинские учреждения работают в режиме повышенной готовности и максимальной нагрузки, заявил 7 февраля на совещании с губернатором министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

По его словам, учитывая объём подтверждённого ковида, в Новосибирске на этой неделе, скорее всего, перепрофилируют дополнительный стационар для приёма больных, добавил он.

«Это будет третья городская клиническая больница», — уточнил глава областного Минздрава.

Также Хальзов рассказал о текущем состоянии коечного фонда. По его словам, от общего числа мест, которых было развёрнуто 4 369, остаются свободными порядка 20 %.

Напомним, что в связи с ростом заболеваемости в Новосибирской области дополнительно подключили к лечению больных COVID-19 более 200 медиков.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Новосибирская область
здравоохранение
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