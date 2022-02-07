Новосибирский Минздрав заявил о колоссальном росте числа обращений в единую регистратуру

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За прошедшую неделю в единую регистратуру в Новосибирской области поступило рекордное количество звонков, прежде такого числа обращений в call-центр не было даже на пике заболеваемости ОРВИ, отметил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Служба 122 в Новосибирской области на прошлой неделе (с 31 января по 6 февраля) проработала в напряжении, операторы приняли в общей сложности 153 058 звонков, сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов. Фактически в call-центр обратились 5 % населения области, отметил он.

«Мы посмотрели, что в предыдущие годы даже на пике ОРВИ было максимум 24 тысячи обращений», — уточнил глава Минздрава на совещании с губернатором 7 февраля.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, что в call-центре теперь насчитывается 220 операторов, в то время как до пандемии было 30 человек. Нагрузка на службу 122 выросла более чем в 11 раз.