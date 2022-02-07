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В Новосибирской области в семь раз увеличили число операторов единой регистратуры

Фото В Новосибирской области в семь раз увеличили число операторов единой регистратуры
Фото В Новосибирской области в семь раз увеличили число операторов единой регистратуры

Фото pixabay.com

Число операторов единой регистратуры в Новосибирской области с момента начала пандемии возросло в семь раз, сообщили в правительстве.

Call-центр единой регистратуры в Новосибирской области с момента начала пандемии значительно усилился. Прежде там работали 30 операторов, теперь их насчитывается 220, отметили в правительстве региона.

В области также работают дополнительные call-центры. Они открыты на базе НГУАДИ, в Новосибирском медицинском колледже и Академгородке.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о том, что нагрузка на единую регистратуру региона выросла в 11 раз. Когда пациент звонит на номер 122, система переключает его на любого освободившегося оператора. На данный момент среднее время дозвона составляет 4,3-4,5 минуты.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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