Новосибирское Минприроды назвало три источника зловония в городе

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Минприроды Новосибирской области назвало источники зловония после взятия проб воздуха с улиц города.

Максимальная концентрация зловонных частиц обнаружена на территории трёх улиц в Новосибирской области. Об этом сообщили в региональном Минприроды по итогам взятия проб воздуха, которые показали присутствие более 80 легколетучих соединений.

Как пишет "РБК-Новосибирск", наибольшая концентрация веществ, вызывающих неприятный запах, выявлена на улицах Немировича-Данченко, 15; Выборная, 199/4; в Первомайском сквере, а также в районе ул. Новый посёлок города Бердска.

Результаты исследования показали наличие в пробах таких веществ как предельные углеводороды, пальмитиновая кислота, диметилфуран, стирол, нафталин и метилнафталин.

По данным министерства, при совместном присутствии этих веществ в воздухе неприятный запах усиливается.

Утром в понедельник, 7 февраля, в Новосибирске зафиксирован красный уровень загрязнения воздуха. Степень загрязнённости воздуха в начале рабочей недели достигла 8 баллов. «Если есть возможность, на улицу лучше не выходить и закрыть окна», – предупредили в AirVoice.

Напомним, ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил о выявлении источников вони в областном центре.