В Новосибирске уровень загрязнения воздуха достиг 8 баллов

Фото: airvoice.io

Утром в понедельник, 7 февраля, в Новосибирске зафиксирован красный уровень загрязнения воздуха. По данным сервиса AirVoice, он составляет 8 баллов.

Отслеживающий качество воздуха сервис AirVoice утром 7 февраля сообщил о критическом состоянии атмосферы в Новосибирске. Степень загрязнённости воздуха в начале рабочей недели достигла 8 баллов.

«Если есть возможность, на улицу лучше не выходить и закрыть окна», — предупредили в AirVoice.

Ранее Минприроды Новосибирской области назвало три территории с наибольшей концентрацией вредных веществ, вызывающих неприятный запах. Речь идет о таких улицах как Немировича-Данченко, 15; Выборная, 199/4; в Первомайском сквере, а также в районе ул. Новый посёлок города Бердска.

Напомним, что максимальный уровень загрязнения составляет 10 баллов. В соответствии с международной шкалой AQI, 1 балл означает, что воздух чистый, а 10 — что очень грязный. Превышение количества вредных примесей в атмосфере в Новосибирске фиксируется часто. Ранее Сиб.фм писал об этом 22 января.