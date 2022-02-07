«Первый театр» покажет на своей сцене лучшие театральные хиты

Фото предоставлены «Первым театром»

На сцене «Первого театра» пройдут показы спектакля «Грибы», комедии «Квадратура круга», сказки «Молодильные яблоки» и остросюжетного детектива «Ромео и Джульетта».

Все спектакли участвуют в программе «Пушкинская карта».

10 февраля, 19:00. Спектакль-текст «Грибы» (Н. Зайцева) 18+

Три грибника переступили грань между мирами и узнали истинные законы мироздания. Каково место человечества в этом мире и что останется после нас? Апокалипсис произошел, всё случилось без четырёх всадников и атомной заварушки, и даже не из-за проблем с экологией. Реальные мейкеры конца света – грибы.

11 февраля, 19:00. Комедия «Квадратура круга» (В. Катаев) 16+

Влюбиться по уши и пожениться в этот же вечер, наверное, можно только в 20 лет. Привести любимую девушку в малюсенькую комнату в общежитии, которую делишь с соседом-приятелем, позволит себе не каждый. А они позволяют и делают это невероятно весело!

12 февраля, 12:00 и 15:00. Сказка «Молодильные яблоки» (В. Илюхов) 4+

Яркая, озорная, динамичная сказка о вечных ценностях, в которой традиционные русские герои расскажут о том, что хвастаться и задаваться плохо, а дружить и любить друг друга хорошо.

13 февраля, 14:00 и 18:00. Остросюжетный детектив «Ромео и Джульетта» (У. Шекспир) 12+

Смешные и неуклюжие, скорые на поступки, Ромео и Джульетта – обычные подростки. Какими они были 400 лет назад, такими остаются и сейчас. Теперь они играют в настолки, носят очки и не понимают родителей. Но их сердца так же горячи, как и 4 века назад – на залитых кровью улицах Вероны. Обратите внимание: в честь Дня всех влюблённых вас будут ждать фотозона и открытки от артистов.

Спектакли пройдут на основной сцене «Первого театра» по адресу улица Ленина, 24.

На все спектакли НЕ требуется QR-код.