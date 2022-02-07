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«Первый театр» покажет на своей сцене лучшие театральные хиты

Фото «Первый театр» покажет на своей сцене лучшие театральные хиты
Фото «Первый театр» покажет на своей сцене лучшие театральные хиты

Фото предоставлены «Первым театром»

На сцене «Первого театра» пройдут показы спектакля «Грибы», комедии «Квадратура круга», сказки «Молодильные яблоки» и остросюжетного детектива «Ромео и Джульетта».

Все спектакли участвуют в программе «Пушкинская карта».

10 февраля, 19:00. Спектакль-текст «Грибы» (Н. Зайцева) 18+

Три грибника переступили грань между мирами и узнали истинные законы мироздания. Каково место человечества в этом мире и что останется после нас? Апокалипсис произошел, всё случилось без четырёх всадников и атомной заварушки, и даже не из-за проблем с экологией. Реальные мейкеры конца света – грибы.

11 февраля, 19:00. Комедия «Квадратура круга» (В. Катаев) 16+

Влюбиться по уши и пожениться в этот же вечер, наверное, можно только в 20 лет. Привести любимую девушку в малюсенькую комнату в общежитии, которую делишь с соседом-приятелем, позволит себе не каждый. А они позволяют и делают это невероятно весело!

Фото «Первый театр» покажет на своей сцене лучшие театральные хиты 2

12 февраля, 12:00 и 15:00. Сказка «Молодильные яблоки» (В. Илюхов) 4+

Яркая, озорная, динамичная сказка о вечных ценностях, в которой традиционные русские герои расскажут о том, что хвастаться и задаваться плохо, а дружить и любить друг друга хорошо.

Фото «Первый театр» покажет на своей сцене лучшие театральные хиты 3

13 февраля, 14:00 и 18:00. Остросюжетный детектив «Ромео и Джульетта» (У. Шекспир) 12+

Смешные и неуклюжие, скорые на поступки, Ромео и Джульетта – обычные подростки. Какими они были 400 лет назад, такими остаются и сейчас. Теперь они играют в настолки, носят очки и не понимают родителей. Но их сердца так же горячи, как и 4 века назад – на залитых кровью улицах Вероны. Обратите внимание: в честь Дня всех влюблённых вас будут ждать фотозона и открытки от артистов.

Фото «Первый театр» покажет на своей сцене лучшие театральные хиты 4

Спектакли пройдут на основной сцене «Первого театра» по адресу улица Ленина, 24.

На все спектакли НЕ требуется QR-код.

 

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Автор:
Мария Белоногова
журналист

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