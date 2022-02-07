Расписание Олимпийских игр – 2022: полная программа и время трансляций из Пекина

В Пекине продолжаются XXIV зимние Олимпийские игры, впереди ещё целых 13 соревновательных дней. Сиб.фм публикует расписание трансляций по всем видам спорта.
Время указано новосибирское.
7 февраля, понедельник
08:22 Фигурное катание (командные соревнования, пары, произвольная программа)
09:36 Фигурное катание (командные соревнования, танцы на льду, произвольный танец)
10:42 Фигурное катание (командные соревнования, женщины, произвольная программа)
11:00 Сноуборд (мужчины, слоупстайл). Финал
12:45 Горнолыжный спорт (женщины, гигантский слалом). Вторая попытка
15:30 Конькобежный спорт (женщины, 1500 м)
16:00 Биатлон (женщины, индивидуальная гонка, 15 км)
19:46 Шорт-трек (женщины, 500 м). Финал A
19:51 Прыжки на лыжах с трамплина (смешанные командные соревнования). Финал
19:58 Шорт-трек (мужчины, 1000 м). Финал A
8 февраля, вторник
08:22 Фигурное катание (мужчины, короткая программа)
09:00 Фристайл (женщины, биг-эйр). Финал
10:00 Горнолыжный спорт (мужчины, супергигант)
13:05 Кёрлинг (смешанные пары). Матч за бронзовые награды
14:36 Сноуборд (женщины, параллельный гигантский слалом). Малый финал
14:41 Сноуборд (женщины, параллельный гигантский слалом). Большой финал
14:43 Сноуборд (мужчины, параллельный гигантский слалом). Малый финал
14:48 Сноуборд (мужчины, параллельный гигантский слалом). Большой финал
15:30 Биатлон (мужчины, индивидуальная гонка, 20 км)
17:30 Конькобежный спорт (мужчины, 1500 м)
18:47 Лыжные гонки (женщины, спринт, свободный стиль). Финал
19:00 Лыжные гонки (мужчины, спринт, свободный стиль). Финал
19:05 Кёрлинг (смешанные пары). Финал
20:35 Санный спорт (женщины, одиночки). Четвёртый заезд
9 февраля, среда
10:00 Фристайл (мужчины, биг-эйр). Финал
12:45 Горнолыжный спорт (женщины, слалом). Вторая попытка
14:50 Сноуборд (женщины, сноуборд-кросс). Большой финал
18:00 Лыжное двоеборье (нормальный трамплин + 10 км, гонка)
20:20 Шорт-трек (мужчины, 1500 м). Финал A
20:35 Санный спорт (мужчины, двойки). Второй заезд
10 февраля, четверг
08:30 Сноуборд (женщины, хафпайп). Финал
08:37 Фигурное катание (мужчины, произвольная программа)
13:15 Горнолыжный спорт (мужчины, комбинация, слалом)
14:00 Лыжные гонки (женщины, 10 км, классический стиль)
14:20 Сноуборд (мужчины, сноуборд-кросс). Большой финал
18:50 Фристайл (смешанные команды, акробатика). Финал 2
19:00 Конькобежный спорт (женщины, 5000 м)
20:30 Санный спорт (смешанная эстафета)
11 февраля, пятница
08:30 Сноуборд (мужчины, хафпайп). Финал
10:00 Горнолыжный спорт (женщины, супергигант)
14:00 Лыжные гонки (мужчины, 15 км, классический стиль)
15:00 Конькобежный спорт, мужчины, 10000 м)
16:00 Биатлон (женщины, спринт 7,5 км)
19:43 Шорт-трек (женщины, 1000 м). Финал A
20:55 Скелетон (мужчины). Четвёртый заезд
12 февраля, суббота
10:55 Сноуборд (смешанные команды, сноуборд-кросс). Большой финал
15:30 Лыжные гонки (женщины, эстафета 4x5 км)
15:53 Конькобежный спорт (мужчины, 500 м)
16:00 Биатлон (мужчины, спринт, 10 км)
18:07 Фигурное катание (танцы на льду, ритм-танец)
19:00 Прыжки на лыжах с трамплина (мужчины, большой трамплин). Финал
20:55 Скелетон (женщины). Четвёртый заезд
13 февраля, воскресенье
12:45 Горнолыжный спорт (мужчины, гигантский слалом). Вторая попытка
14:00 Лыжные гонки (мужчины, эстафета 4х10 км)
16:00 Биатлон (женщины, гонка преследования, 10 км)
17:45 Биатлон (мужчины, гонка преследования, 12,5 км)
18:44 Шорт-трек (женщины, эстафета 3000 м). Финал A
19:14 Шорт-трек (мужчины, 500 м). Финал A
20:56 Конькобежный спорт (женщины, 500 м)
14 февраля, понедельник
08:22 Фигурное катание (танцы на льду, произвольный танец)
08:30 Фристайл (женщины, слоупстайл). Финал
10:00 Бобслей (женщины, монобоб). 4-й заезд
19:00 Фристайл (женщины, акробатика). Финал 2
19:06 Прыжки на лыжах с трамплина (мужчины, командные соревнования). Финал
15 февраля, вторник
08:30 Сноуборд (женщины, биг-эйр). Финал
08:30 Фристайл (мужчины, слоупстайл). Финал
10:00 Горнолыжный спорт (женщины, скоростной спуск)
12:00 Сноуборд (мужчины, биг-эйр). Финал
15:22 Конькобежный спорт (женщины, командная гонка преследования). Финал B
15:28 Конькобежный спорт (женщины, командная гонка преследования). Финал A
15:41 Конькобежный спорт (мужчины, командная гонка преследования). Финал B
15:47 Конькобежный спорт (мужчины, командная гонка преследования). Финал A
16:00 Биатлон (мужчины, эстафета 4x7,5 км)
17:08 Фигурное катание (женщины, короткая программа)
18:00 Лыжное двоеборье (большой трамплин + 10 км, гонка)
20:50 Бобслей (мужчины, двойки). Четвёртый заезд
16 февраля, среда
12:45 Горнолыжный спорт (мужчины, слалом). Вторая попытка
14:45 Биатлон (женщины, эстафета 4x6 км)
16:00 Лыжные гонки (женщины, командный спринт, классический стиль). Финал
18:30 Лыжные гонки (мужчины, командный спринт, классический стиль). Финал
18:30 Хоккей (женщины). Матч за бронзовые награды
19:00 Фристайл (мужчины, акробатика). Финал 2
19:44 Шорт-трек (мужчины, эстафета 5000 м). Финал A
20:18 Шорт-трек (женщины, 1500 м). Финал A
17 февраля, четверг
11:10 Хоккей (женщины, финал)
13:00 Горнолыжный спорт (женщины, комбинация, слалом)
14:20 Фристайл (женщины, ски-кросс). Большой финал
15:30 Конькобежный спорт (женщины, 1000 м)
17:08 Фигурное катание (женщины, произвольная программа)
18:00 Лыжное двоеборье (командные соревнования, эстафета 4х5 км)
18 февраля, пятница
08:30 Фристайл (женщины, ски-хафпайп). Финал
13:05 Кёрлинг (мужчины). Матч за бронзовые награды
15:05 Фристайл (мужчины, ски-кросс). Большой финал
15:30 Конькобежный спорт (мужчины, 1000 м)
16:00 Биатлон (мужчины, масс-старт, 15 км)
17:38 Фигурное катание (пары, короткая программа)
19 февраля, суббота
08:30 Фристайл (мужчины, ски-хафпайп). Финал
11:37 Горнолыжный спорт (командные соревнования). Малый финал
11:46 Горнолыжный спорт (командные соревнования). Большой финал
13:00 Лыжные гонки (мужчины, масс-старт, 50 км, свободный стиль)
13:05 Керлинг (мужчины). Финал
15:30 Конькобежный спорт (мужчины, масс-старт). Финал
16:00 Биатлон (женщины, масс-старт, 12,5 км)
16:00 Конькобежный спорт (женщины, масс-старт). Финал
18:08 Фигурное катание (пары, произвольная программа)
19:05 Кёрлинг (женщины). Матч за бронзовые награды
20:10 Хоккей (мужчины). Матч за бронзовые награды
20:30 Бобслей (женщины, двойки). Четвёртый заезд
20 февраля, воскресенье
08:05 Кёрлинг (женщины). Финал
10:20 Бобслей (мужчины, четверки). 4-й заезд
11:00 Фигурное катание (показательные выступления)
11:10 Хоккей (мужчины). Финал
13:30 Лыжные гонки (женщины, масс-старт, 30 км, свободный стиль)
19:00 Церемония закрытия
Ранее Сиб.фм отдельно публиковал расписание трансляций соревнований, в которых могут принять участие новосибирские спортсмены. Перейти к материалу можно по ссылке
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