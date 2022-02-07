Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество спорт

Программа Олимпиады-2022: расписание выступлений российских спортсменов с 7 по 20 февраля в Пекине

Фото Программа Олимпиады-2022: расписание выступлений российских спортсменов с 7 по 20 февраля в Пекине
Фото Программа Олимпиады-2022: расписание выступлений российских спортсменов с 7 по 20 февраля в Пекине

Фото с сайтов sport.nso.ru, olympic.ru

На Олимпийские игры в Пекин отправились четверо новосибирцев: сноубордистка Мария Васильцова, бобслеист Михаил Мордасов и биатлонисты Евгения Павлова и Даниил Серохвостов. Когда и в каких соревнованиях они выступают, смотрите в расписании на Сиб.фм.

В расписании отражены все этапы соревнований в трёх видах спорта, в которых участвуют новосибирцы: биатлоне, сноуборде и бобслее. Время указано местное.
Биатлон
7 февраля, 16:00 Индивидуальная гонка, женщины
8 февраля, 15:30 Индивидуальная гонка, мужчины
11 февраля, 16:00 Спринт, женщины
12 февраля, 16:00 Спринт, мужчины
13 февраля, 16:00 Пасьют, женщины
13 февраля, 17:45 Пасьют, мужчины
15 февраля, 16:00 Эстафета, мужчины
16 февраля, 14:45 Эстафета, женщины
18 февраля, 16:00 Масс-старт, мужчины
19 февраля, 16:00 Масс-старт, женщины
Сноуборд
9 февраля, 10:00 Сноуборд-кросс, женщины, квалификация
9 февраля, 13:30 Сноуборд-кросс, женщины, 1/8 финала и далее до финала
12 февраля, 09:00 Сноуборд-кросс, смешанные команды, до финала
Бобслей
14 февраля, 19:05 Экипажи-двойки, мужчины, 1 и 2 заезды (квалификация)
15 февраля, 19:15 Экипажи-двойки, мужчины, 3 и 4 заезды (финал)
19 февраля, 08:30 Экипажи-четвёрки, мужчины, 1 и 2 заезды (квалификация)
20 февраля, 08:30 Экипажи-четвёрки, мужчины, 3 и 4 заезды (финал)

Таким образом, первой в борьбу за олимпийскую награду вступит биатлонистка Евгения Павлова (она же Буртасова).
Фото Программа Олимпиады-2022: расписание выступлений российских спортсменов с 7 по 20 февраля в Пекине 2

7 февраля в 16:00 спортсменка будет участвовать в женской индивидуальной гонке под стартовым номером 84. Серохвостов предварительно пропустит индивидуальное состязание 8 февраля. Об этом журналистам сообщил старший тренер мужской сборной Юрий Каминский.

Напомним, что Россия в понедельник поднялась на первое место в общем медальном зачёте. В активе сборной ОКР по две медали каждой пробы. Продлится Олимпиада до 20 февраля.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юлия Кротова
журналист

0

Теги

спорт
Новосибирская область
Олимпийские игры
Новосибирск
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

11609
Историческую вывеску зажгли на крыше ГУМа в Новосибирске
8988
Голый мужчина прокатился на капоте «Волги» по Новосибирску
8337
В Санкт-Петербурге мужчина выпал из окна многоэтажки на школьницу
7324
Кто из россиян получит по 14 000 рублей 7 февраля 2022 года
7172
Кто из россиян получит по 10 000 рублей 7 февраля 2022 года
6982
Биатлонист Йоханнес Бё продолжает троллить участника Олимпиады из Новосибирска: «Смотри не простудись, а то мне соревноваться не с кем будет»
6626
Новосибирец пробрался в квартиру через балкон и вынес оттуда технику на 60 тысяч рублей