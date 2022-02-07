Программа Олимпиады-2022: расписание выступлений российских спортсменов с 7 по 20 февраля в Пекине

Фото с сайтов sport.nso.ru, olympic.ru

На Олимпийские игры в Пекин отправились четверо новосибирцев: сноубордистка Мария Васильцова, бобслеист Михаил Мордасов и биатлонисты Евгения Павлова и Даниил Серохвостов. Когда и в каких соревнованиях они выступают, смотрите в расписании на Сиб.фм.

В расписании отражены все этапы соревнований в трёх видах спорта, в которых участвуют новосибирцы: биатлоне, сноуборде и бобслее. Время указано местное.

Биатлон

7 февраля, 16:00 Индивидуальная гонка, женщины

8 февраля, 15:30 Индивидуальная гонка, мужчины

11 февраля, 16:00 Спринт, женщины

12 февраля, 16:00 Спринт, мужчины

13 февраля, 16:00 Пасьют, женщины

13 февраля, 17:45 Пасьют, мужчины

15 февраля, 16:00 Эстафета, мужчины

16 февраля, 14:45 Эстафета, женщины

18 февраля, 16:00 Масс-старт, мужчины

19 февраля, 16:00 Масс-старт, женщины

Сноуборд

9 февраля, 10:00 Сноуборд-кросс, женщины, квалификация

9 февраля, 13:30 Сноуборд-кросс, женщины, 1/8 финала и далее до финала

12 февраля, 09:00 Сноуборд-кросс, смешанные команды, до финала

Бобслей

14 февраля, 19:05 Экипажи-двойки, мужчины, 1 и 2 заезды (квалификация)

15 февраля, 19:15 Экипажи-двойки, мужчины, 3 и 4 заезды (финал)

19 февраля, 08:30 Экипажи-четвёрки, мужчины, 1 и 2 заезды (квалификация)

20 февраля, 08:30 Экипажи-четвёрки, мужчины, 3 и 4 заезды (финал)

Таким образом, первой в борьбу за олимпийскую награду вступит биатлонистка Евгения Павлова (она же Буртасова).

7 февраля в 16:00 спортсменка будет участвовать в женской индивидуальной гонке под стартовым номером 84. Серохвостов предварительно пропустит индивидуальное состязание 8 февраля. Об этом журналистам сообщил старший тренер мужской сборной Юрий Каминский.

Напомним, что Россия в понедельник поднялась на первое место в общем медальном зачёте. В активе сборной ОКР по две медали каждой пробы. Продлится Олимпиада до 20 февраля.