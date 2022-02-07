Программа Олимпиады-2022: расписание выступлений российских спортсменов с 7 по 20 февраля в Пекине

На Олимпийские игры в Пекин отправились четверо новосибирцев: сноубордистка Мария Васильцова, бобслеист Михаил Мордасов и биатлонисты Евгения Павлова и Даниил Серохвостов. Когда и в каких соревнованиях они выступают, смотрите в расписании на Сиб.фм.
В расписании отражены все этапы соревнований в трёх видах спорта, в которых участвуют новосибирцы: биатлоне, сноуборде и бобслее. Время указано местное.
Биатлон
7 февраля, 16:00 Индивидуальная гонка, женщины
8 февраля, 15:30 Индивидуальная гонка, мужчины
11 февраля, 16:00 Спринт, женщины
12 февраля, 16:00 Спринт, мужчины
13 февраля, 16:00 Пасьют, женщины
13 февраля, 17:45 Пасьют, мужчины
15 февраля, 16:00 Эстафета, мужчины
16 февраля, 14:45 Эстафета, женщины
18 февраля, 16:00 Масс-старт, мужчины
19 февраля, 16:00 Масс-старт, женщины
Сноуборд
9 февраля, 10:00 Сноуборд-кросс, женщины, квалификация
9 февраля, 13:30 Сноуборд-кросс, женщины, 1/8 финала и далее до финала
12 февраля, 09:00 Сноуборд-кросс, смешанные команды, до финала
Бобслей
14 февраля, 19:05 Экипажи-двойки, мужчины, 1 и 2 заезды (квалификация)
15 февраля, 19:15 Экипажи-двойки, мужчины, 3 и 4 заезды (финал)
19 февраля, 08:30 Экипажи-четвёрки, мужчины, 1 и 2 заезды (квалификация)
20 февраля, 08:30 Экипажи-четвёрки, мужчины, 3 и 4 заезды (финал)
Таким образом, первой в борьбу за олимпийскую награду вступит биатлонистка Евгения Павлова (она же Буртасова).
7 февраля в 16:00 спортсменка будет участвовать в женской индивидуальной гонке под стартовым номером 84. Серохвостов предварительно пропустит индивидуальное состязание 8 февраля. Об этом журналистам сообщил старший тренер мужской сборной Юрий Каминский.
Напомним, что Россия в понедельник поднялась на первое место в общем медальном зачёте. В активе сборной ОКР по две медали каждой пробы. Продлится Олимпиада до 20 февраля.