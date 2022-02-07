Растерзал на месте: нападение волка попало на видео

Кадр из видео

4 февраля дикий волк напал на бездомную собаку, впившись ей в шею клыками.

Утром 4 февраля в Ленобласти дикий волк напал на бездомного пса – инцидент произошёл в Шумском сельском поселении. Произошедшее попало на запись одной из камер наружного наблюдения. Об этом сообщает сайт Online47 со ссылкой на издание «Мегаполис».

На опубликованных кадрах кажется, будто волк и бездомный пёс играют друг с другом. Однако забава неожиданно перерастает в жестокое нападение, когда лесной хищник кидается на оппонента, вгрызается клыками ему в шею и не отпускает. Поначалу животное сопротивляется, однако под конец шевелится всё меньше.

Известно, что беспризорный пёс сам по себе бегал по деревне. В Шумском сельском поселении практически никто не живёт, люди приезжают сюда только в более тёплое время года. Поэтому волк опасность для них пока не представляет.

Напомним, ранее в Новосибирской области два бульдога напали на собственную хозяйку – 54-летнюю Ларису З. Женщину в луже собственной крови нашла ночь: ей откусили нос, изорвали грудь, горло и челюсть. В тяжёлом состоянии пострадавшую доставили в медучреждение, однако вскоре она скончалась от полученных травм.