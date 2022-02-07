Теперь всем по 10 000 рублей: пенсионерам одобрили единовременную выплату

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Пенсионеры в России могут получить новую единовременную выплату в размере до 10 тысяч рублей уже в первом квартале 2022 года.

Новую единовременную выплату по 5 000 и 10 000 рублей могут получить российские пенсионеры уже в первом квартале 2022 года. Об этом пишет издание PRIMPRESS со ссылкой на завкафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г. В. Плеханова Константина Ордова.

По оценке эксперта, повышение пенсий на 8,6 % в феврале 2022 года позволило лишь частично покрыть или нейтрализовать последствия инфляции в стране. Индексация стала хоть и важным, но всё же минимальным решением. Ордов подчеркнул, что экономическое положение и качество жизни пожилых людей в России от этого не улучшилось.

«При повышении пенсии на 8,6 процента власти оставили для себя некий «зазор», определённое пространство для манёвра», – пояснил эксперт.

По словам Ордова, на фоне стремительно растущей инфляции власти будут вынуждены пойти на новую раздачу денег пожилым соотечественникам. Очередная выплата вряд ли будет ежемесячной, скорее всего, её осуществят на разовой основе. Сумма пособия может составить от 5 до 10 тысяч рублей.

Экономисты не исключают, что денежные средства будут зачислены уже в конце первого квартала 2022 года.

«Такая помощь будет особенно полезна для получателей минимальных пенсионных выплат, которым больше надеяться не на что», – сказал Ордов.

Ранее издание PRIMPRESS сообщало о том, что с 1 апреля 2022 года в России увеличатся социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению. В 2022 году на повышение соцпенсий в бюджете Пенсионного фонда закладывалось 7,7 %. Тем не менее итоговая индексация будет выше – об этом заявила член Комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Напомним, февральская индексация пенсий коснулась более 30 миллионов российских пенсионеров.