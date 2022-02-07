В Калининском районе Новосибирска открылись два новых торговых центра

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Два новых торговых центра открылись в Калининском районе Новосибирска.

В Калининском районе Новосибирска открылись новые торговые центры «Атриум» и «Квадрат». Об этом сообщили СМИ.

В Новосибирске открылись сразу два новых торговых центра. Они оба расположены в Калининском районе города. ТЦ «Атриум» открылся на месте бывшего торгового центра «Мегас» на Ипподромской магистрали. На улице Кропоткина открылся ТЦ «Квадрат».

После закрытия «Мегаса» на Ипподромской здание капитально отремонтировали. В новом ТЦ расположились супермаркет «Лента» полного цикла производства на 2 тысячи «квадратов», DNS и KFС. Кроме того, там откроются салоны сотовой связи, «Магазин постоянных распродаж», кафе-пекарня Schmidt и другие торговые объекты. На полную мощность «Атриум» начнет работать весной.

ТЦ «Квадрта» открылся на месте автосалона LADA. Там также работает «Лента», но в мини-формате, пекарня Schmidt, «Буфет Буфет» и небольшая пиццерия, передает АиФ-Новосибирск.