В Красноярском крае «омикрон» стал доминирующим штаммом коронавируса

Фото Густаво Зырянова

«Омикрон» стал преобладающим штаммом коронавируса в Красноярском крае — за прошедшую неделю его выявили более чем в 75 % проб на COVID-19, сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

За неделю с 31 января по 6 февраля «омикрон» в Красноярском крае выявили более чем в 75 % проб на COVID-19. Это означает, что он стал преобладающим, сообщил 7 февраля руководитель регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Также главный санитарный врач сообщил, что число заболевших коронавирусом на прошлой неделе увеличилось более чем в три раза в сравнении с предыдущей. Заболеваемость растёт не только в столице, но и в других субъектах, причём среди всех возрастных групп, включая детей, передаёт «Проспект Мира».

Напомним, что в Новосибирской области в пятую, «омикронную» волну COVID-19, тоже отметили рост заболеваемости среди жителей всех возрастов. В связи с тем, что коронавирусом стали значительно чаще заражаться дети, оперштаб начал выделять их в сводках. За последние сутки в регионе COVID-19 подтвердился у 425 несовершеннолетних.