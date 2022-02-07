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общество

В Новосибирской области COVID-19 за сутки подтвердился у 425 детей

Фото В Новосибирской области COVID-19 за сутки подтвердился у 425 детей
Фото В Новосибирской области COVID-19 за сутки подтвердился у 425 детей

Фото Густаво Зырянова

За последние 24 часа в Новосибирской области выявили 3 129 случаев коронавируса, включая 425 у детей, сообщил 7 февраля региональный оперативный штаб.

В Новосибирской области за последние 24 часа зарегистрировали рекордные 3 129 случаев COVID-19, из которых 425 среди детей. Об этом 7 февраля сообщил региональный оперативный штаб.

Скончались за этот же промежуток времени 12 заболевших: четверо мужчин в возрасте от 58 до 80 лет, а также восемь женщин, которым было от 60 до 87 лет. Общее число умерших достигло 4 724.

В инфекционные стационары с диагнозом COVID-19 и подозрением на него поступили 3 360 пациентов, в том числе 217 детей.

В отделениях реанимации находятся 258 человек, из них 33 на ИВЛ.

Напомним, что за 3 тысячи число выявленных за сутки случаев COVID-19 в Новосибирской области перевалило впервые с начала пандемии. Барьер в 2 тысячи был преодолён 5 февраля, в 1 тысячу — 3 февраля.

В связи с ростом заболеваемости к работе с пациентами с ковидом были дополнительно привлечены более 200 медиков.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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