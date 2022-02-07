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общество

В Новосибирске оштрафовали проехавшегося голым на капоте «Волги» мужчину

Фото В Новосибирске оштрафовали проехавшегося голым на капоте «Волги» мужчину
Фото В Новосибирске оштрафовали проехавшегося голым на капоте «Волги» мужчину

Фото из группы «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

Мужчину, катавшегося по Новосибирску на капоте машины без одежды и нижнего белья, привлекли к административной ответственности.

Госавтоинспекция провела административное расследование после сообщений в СМИ о голом мужчине, катающемся голым на капоте «Волги» по улицам Новосибирска.

По результатам расследования к ответственности привлекли двоих человек: водителя 2002 года рождения, управлявшего машиной, и находившегося в салоне пассажира. Они были оштрафованы на 2 500 рублей и 500 рублей соответственно.

Так как мужчина нарушил сразу несколько правил дорожного движения, его привлекли к административной ответственности по статьям 12.6, 12.37 ч. 1, 12.23 ч. 2 КоАП РФ.

Как ранее писал Сиб.фм, информация о мужчине, катающемся в обнажённом виде на капоте «Волги», появилась в социальных сетях и СМИ 5 февраля. Мужчина проехал по Кропоткина и Ипподромской магистрали, а видео очевидцы сняли около ТЦ «Атриум».

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

Новосибирская область
голый
машина
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