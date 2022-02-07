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В Новосибирске ожидаются морозы до -30 градусов

Фото В Новосибирске ожидаются морозы до -30 градусов
Фото В Новосибирске ожидаются морозы до -30 градусов

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирск возвращается морозная погода до -30 градусов.

В Новосибирской области вновь ожидается морозная неделя из-за огромного антициклона, который идёт со стороны Салехарда и Норильска. В ближайшие три дня ожидается холодная погода до -30 градусов и слабый ветер, об этом сообщили на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

Сегодня, 7 февраля, во второй половине дня ожидается погода без осадков, температура воздуха составит -8...-10 градусов, в пригороде будет -15...-17 градусов. На дорогах сохранится гололедица.

Во вторник, 8 февраля, столбики термометров ночью покажут -18...-20 градусов, в пригороде будет -22...-24 градуса. Днём ожидается потепление до -11...-13 градусов. Осадков не ожидается, однако будет облачная погода, местами изморозь, а на дорогах – гололедица.

В среду, 9 февраля, ночные температуры составят -21...-23 градуса, в пригороде будет -27...-29 градусов. Днём потеплеет до -14...-16 градусов. Без осадков.

В четверг, 10 февраля, похолодает до -23...-25 градусов, в пригороде морозы достигнут -28...-30 градусов. Дневные температуры составят -15...-17 градусов.

Напомним, ранее синоптики составили полный прогноз погоды на февраль в Новосибирске. Сиб.фм собрал данные из нескольких популярных погодных сервисов.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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