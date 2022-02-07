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В Новосибирске перезапустят часы обратного отсчёта до МЧМ-2023

Фото В Новосибирске перезапустят часы обратного отсчёта до МЧМ-2023
Фото В Новосибирске перезапустят часы обратного отсчёта до МЧМ-2023

Фото «МК в Новосибирске», Густаво Зырянова

Работоспособность часов обратного отсчёта до старта молодёжного чемпионата мира по хоккею в Новосибирске восстановят в ближайшее время, сообщили 7 февраля в исполнительной дирекции МЧМ.

6 февраля жители Новосибирска заметили, что установленные на площади Ленина цифровые часы обратного отсчёта до старта молодёжного чемпионата мира по хоккею (МЧМ) перестали отображать время. Некоторые пошутили, что это знак: турнира в городе теперь не будет.

Однако в исполнительной дирекции МЧМ заверили, что о срыве первенства речи не идёт. В ближайшее время специалисты найдут проблему и часы заработают. Бригада электриков уже выехала к НОВАТу.

Напомним, что часы обратного отсчёта до МЧМ-2023 были торжественно запущены 26 декабря 2021 года при участии губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Фото В Новосибирске перезапустят часы обратного отсчёта до МЧМ-2023 2

Дни и часы до старта чемпионата также отсчитываются на сайте исполнительной дирекции. Любой желающий всегда может сверить данные.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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МЧМ-2023
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