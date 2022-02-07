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В Новосибирске выросли цены на аренду квартир

Фото В Новосибирске выросли цены на аренду квартир
Фото В Новосибирске выросли цены на аренду квартир

Фото Сиб.фм

В Новосибирске вместе с ростом цен на квартиры выросла цена на аренду жилья – к таким выводам пришли аналитики, проанализировав конец прошлого года.

Аналитические службы ЦИАН и «Мир квартир» проанализировали рынок недвижимости и пришли к выводу, что в Новосибирске вместе со стоимостью жилья растёт ценник на аренду квартир. При этом сильнее всего в Новосибирске подорожали трёхкомнатные квартиры.

«Новосибирск входит в тройку городов-миллионников по удорожанию аренды трёшек, по расчётам агентства, рост ставок за 2021 год составил 27,5 %. По результатам мониторинга компании «Мир квартир» аренда трёхкомнатных квартир подорожала за год на 19,7 процента, в то время как однокомнатные выросли всего на 11,2 процента. Чуть меньший рост зафиксировала аналитическая служба фирмы «Домофонд», по их расчётам, аренда в городе выросла за год на 12 процентов», – сообщил независимый аналитик Сергей Николаев.

Многие жители городов планируют переждать повышение цен на недвижимость и готовы ждать стабилизации цен не один год. При этом интерес к квартирам большей площади вызван и пандемией – эксперты подчёркивают, что работать и учиться, находясь на удалёнке, семьям с детьми стало неудобно.

«Кто ограничен в средствах, выбирают не большие, но функциональные квартиры. Двушки до 55 «квадратов» или двушки-студии», – заметил Сергей Николаев.

Напомним, Николаев ещё летом предсказывал рост цен на аренду квартир в Новосибирске. Аналитик прогнозировал, что он составит 6-8 %. В итоге к концу года цены на арендные квартиры увеличились на 21 тысячу рублей, тем самым доступность аренды жилья в Новосибирской области упала по всем ключевым показателям.

 

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Автор:
Арина Икотина
журналист

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