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В Новосибирске женщина-врач пострадала в ДТП с участием скорой помощи

Фото В Новосибирске женщина-врач пострадала в ДТП с участием скорой помощи
Фото В Новосибирске женщина-врач пострадала в ДТП с участием скорой помощи

Фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

7 февраля в Новосибирске в аварию попал автомобиль скорой помощи: водитель сначала врезался в белый седан, а затем в здание.

Днём в понедельник, 7 февраля, в Октябрьском районе Новосибирска произошла авария с участием автомобиля скорой помощи. Как сообщили в паблике службы эвакуации «АСТ-54», в ДТП пострадала женщина-врач.

Авария произошла около 14:00 на пересечении улиц Кирова и Добролюбова. Автомобиль скорой помощи столкнулся с белым седаном, а после спецмашина врезалась в дом № 113/4 на улице Кирова. Как рассказали очевидцы, на место прибыли несколько бригад скорой, включая детскую реанимацию, пострадала одна женщина-врач.

Информацию подтвердила главный специалист Новосибирской области по скорой медицинской помощи Ирина Большакова. Однако деталей аварии на данный момент нет.

«Пока нет информации, на месте работают три наши реанимационные бригады, но они пока не берут трубку», – сообщила специалист «АиФ-Новосибирск».

Напомним, ранее в Новосибирской области пострадал водитель иномарки в ДТП с грузовиком с металлоломом.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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