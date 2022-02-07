В Новосибирской области на карантин перевели 272 класса из-за COVID-19

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области продолжается рост заболевших ОРВИ и COVID-19 в школах и детских садах.

По данным на 6 февраля, в Новосибирской области на контроле находятся 1 105 заболевших в школах региона – среди них 981 ребёнок и 124 работника учреждения. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил министр образования региона Сергей Федорчук.

На дистанционном обучении из-за выявленных случаев COVID-19 находятся 272 класса, не считая тех, которые учатся в дистанционном режиме до 13 февраля.

В детских садах региона зафиксировано 187 случаев коронавируса, среди них 102 ребёнка и 85 работников.

На данный момент на больничном находятся 3 200 педагогических работников – это примерно 7,6 % от общего числа преподавателей. Большая часть из них болеют ОРВИ – 3 012 человек, остальные болеют коронавирусом – 218 человек, из которых 87 учителей в школах.

В учреждениях среднего профессионального образования заболеваемость коронавирусом выросла почти в 3 раза по сравнению с прошлой неделей. Так, среди преподавателей зафиксировали 102 случая COVID-19, среди студентов заболели 643 человека.

Напомним, что в Новосибирской области продолжается всеобщий школьный карантин. На минувшем заседании губернатор Андрей Травников также назвал условия продления дистанционной формы обучения после 13 февраля.