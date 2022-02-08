Часть российских пенсионеров получат по 2000 рублей на карту 9 февраля

Фото Густаво Зырянова

С 9 февраля часть российских пенсионеров получат на банковские карты новую выплату в размере 2000 рублей. Деньги положены пожилым людям в тех регионах страны, где предусмотрены выплаты за вакцинацию и ревакцинацию.

До конца недели часть российских пенсионеров получат на банковские карты по 2 тысячи рублей за процедуру вакцинации от коронавируса. Средства зачислят тем пожилым людям, которые накануне подали заявления на выплату. Об этом сообщает издание PRIMPRESS.

Такая денежная мера поддержки пенсионеров предусмотрена далеко не во всех регионах. Но, к примеру, практика выплат за вакцинацию предусмотрена в Республике Марий Эл. Там пожилые люди имеют право на выплату в размере 2000 рублей за прививку от COVID-19. При этом не важно, чтобы житель региона проходил вакцинацию именно в Марий Эл. Главное – сам факт наличия официального сертификата и QR-кода.

По сообщению издания, денежную выплату могут оформить граждане, достигшие возраста 60 лет. Важно, чтобы прививка была сделана с 1 января 2022 года по 14 марта 2022 года.

Денежные средства зачисляются после подачи заявления от гражданина. Это можно сделать в отделе соцзащиты или МФЦ. Выплата обычно переводится в течение десяти рабочих дней.

Так что тем, кто обратился за выплатой на прошлой неделе, средства начнут поступать на банковские карты с 9 февраля.

Напомним, в апреле часть российских пенсионеров получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей ко Дню Победы 9 мая – деньги будут зачислены вместе с ежемесячной пенсией.