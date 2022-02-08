Пенсионерам решили разово выплатить по 10 000 рублей: названа дата зачисления

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Единовременную выплату в размере 10 000 рублей получат часть российских пенсионеров весной 2022 года. Деньги будут зачислены вместе с текущей пенсией.

Правительство России приготовило для части пенсионеров очередную единовременную выплату в размере 10000 рублей. Денежные средства пожилые люди получат вместе с текущей пенсией уже нынешней весной. Об этом пишет издание PRIMPRESS со ссылкой на пенсионного эксперта Сергея Власова.

По его словам, речь идёт о единовременной выплате ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны. «Праздничные» деньги они получат вместе с ежемесячной пенсией за апрель 2022 года.

«Ко Дню Победы такие пенсионеры традиционно получат выплату в размере десяти тысяч рублей. Разовое пособие производится в соответствии с указом президента. Обычно деньги приходят гражданам вместе с апрельской пенсией. Думаю, этот год не станет исключением», – отметил эксперт.

Власов подчеркнул, что в ряде регионов России выплаты ко Дню Победы могут превышать сумму 10 тысяч рублей. К примеру, московские ветераны получают обычно по 25 тысяч рублей к 9 Мая, отдельные субъекты добавляют к стандартным выплатам ещё по 5-10 тысяч рублей из местных бюджетов.

Как ранее писал Сиб.фм, в феврале 2022 года пенсии в России выросли на 8,6 %. Такой показатель индексации утвердил президент страны Владимир Путин. При этом отечественные экономисты не исключают, что материальная помощь пожилым гражданам этим не ограничится, так как высокий уровень инфляции «съедает» прибавку.

Напомним, социальные пенсии будут повышены в апреле, а в марте прибавка ждёт военных пенсионеров. Кроме того, с 1 марта 2022 года в России может начать действовать новая мера соцподдержки: несколько категорий граждан будут получать продуктовые карточки на сумму 13 000 рублей.