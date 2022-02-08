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Фильм новосибирского режиссёра «Батя» номинирован на российский аналог «Эмми»

Фото Фильм новосибирского режиссёра «Батя» номинирован на российский аналог «Эмми»
Фото Фильм новосибирского режиссёра «Батя» номинирован на российский аналог «Эмми»

Фото: ТНТ

Комедия «Батя» с Владимиром Вдовиченковым в главной роли вошла в шорт-лист премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения.

Народная комедия «Батя» по результатам первого тура голосования жюри вошла в шорт-лист X премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ-2022) и претендует на победу в категории «Лучший полнометражный художественный фильм».

Премия АПКиТ представляет собой отечественный аналог «Эмми» и входит в число самых престижных и авторитетных наград. Получить её могут проекты, которые были показаны в федеральном эфире и более чем ста кинотеатрах страны.

Фото Фильм новосибирского режиссёра «Батя» номинирован на российский аналог «Эмми» 2

Напомним, что «Батя» — фильм новосибирского режиссёра Дмитрия Ефимовича, который вышел в прокат почти год назад, 23 февраля. Сборы превысили 500 млн рублей, комедия вошла в топ самых успешных картин 2021 года.

Вне конкурсной программы её показали на «Кинотавре», а на Каннском фестивале Canneseries «Батя», превратившийся в сериал с полутораминутными скетчами, стал единственным российским проектом в категории шорт-форм.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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