Хозяйка горевшего в Новосибирске приюта «Сибирский Алабай» рассказала о состоянии безлапого пса Лучика

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В Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего работника приюта «Сибирский Алабай» по факту поджога здания.

Во вторник, 8 февраля, при пожаре в приюте «Сибирский Алабай» на улице 2-я Светлановская в Новосибирске погибли четыре собаки.

Возгорание произошло в новой пристройке к приюту, где располагался ветеринарный блок. В течение часа пожарные локализовали огонь, не дав ему распространиться, ещё за пять минут им удалось ликвидировать открытое горение. Параллельно огнеборцы вытащили из деревянного строения три газовых баллона. Люди в инциденте не пострадали, умерли четыре собаки.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, в полицию поступило заявление от собственника жилища о поджоге. Правоохранители задержали 46-летнего мужчину, который проживал и работал в приюте. Он заявил, что поджёг здание после конфликта с руководителем. В отношении него возбудили дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества, повлёкшее тяжкие последствия»), ему грозят принудительные работы до 5 лет либо лишение свободы на тот же срок.

В приюте также проживает пёс Лучик – победитель конкурса «Главный пёсик Новосибирска – 2021», за которого голосовала вся страна. Руководитель учреждения Валерия Зубковская рассказала Сиб.фм, что собака в полном порядке, так как живёт в основном доме, докуда огонь не добрался.

«Лучик живёт в основном доме – слава богу, что эта часть здания не пострадала вообще, там даже дыма не было. Поэтому все, кто у нас живут в доме, а это и кошки и собаки, в порядке, живы, здоровы. Но все животные сильно напугались, конечно», – рассказала женщина.

Напомним, что Лучика после победы в конкурсе известная общественница планировала забрать из Новосибирска в Женеву. Однако в итоге женщина отказалась от пса-инвалида и объяснила Сиб.фм своё решение.