В Новосибирске четыре собаки погибли в пожаре в приюте «Сибирский Алабай»

Фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

В Новосибирске сгорел ветеринарный блок в приюте «Сибирский Алабай» – в огне погибли четыре собаки.

В ночь с 7 на 8 февраля в Новосибирске произошёл пожар в приюте «Сибирский Алабай» на улице 2-й Светлановской. Как рассказали волонтёры, в результате возгорания погибли несколько собак.

Пожарные получили сигнал о возгорании в деревянной пристройке к частному дому 7 февраля в 21:11. Огонь стремительно распространялся по кровле здания. Локализовать пожар удалось в течение часа, ещё за пять минут пожарные ликвидировали открытое горение.

Параллельно из горящей постройки вытащили три газовых баллона. Предварительно известно, что площадь пожара составила 40 квадратных метров. Информации о пострадавших людях не поступало, однако известно о жертвах среди животных.

В социальных сетях пользователи уточнили, что возгорание произошло в приюте «Сибирский Алабай». Недавно к нему пристроили ветеринарный блок – огонь уничтожил именно его.

«В приюте ухаживали за овчарками, руководитель находилась в стрессовом состоянии, а в поджоге уже признался мужчина, работавший на территории приюта. Его тоже, кажется, в своё время приютили. Погибли четыре собаки. Остальных животных огнеборцам удалось спасти», – поделились очевидцы в соцсетях.

Известно, что вместе со спецслужбами на место пожара приехали десятки волонтёров, которые помогали эвакуировать собак из клеток.

Напомним, ранее в Новосибирской области произошёл пожар в частной ферме – спецслужбы смогли спасти из огня 120 поросят.