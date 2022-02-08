Медальный зачёт на Олимпиаде в Пекине 8 февраля – сколько медалей завоевала Россия

Фото: Instagram @olympic_russia, сайт olympic.ru

Сборная России утром 8 февраля расположилась на втором месте в общем медальном зачёте зимней Олимпиады в Пекине. Спортсмены завоевали семь наград, из которых высшей пробы пока только две.

По состоянию на утро 8 февраля Россия находится на втором месте в общем медальном зачёте зимней Олимпиады в Пекине. В копилке национальной сборной семь наград: по две золотых и бронзовых и три серебряных.

Медали высшей пробы, напомним, завоевали лыжник Александр Большунов (скиатлон 2 x 15 км, мужчины) и фигуристы Камила Валиева, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синица, Никита Кацалапов и Марк Кондратюк (фигурное катание, командный турнир).

Обладателями серебра стали лыжники Наталья Непряева (скиатлон 2 x 7,5 км, женщины) и Денис Спицов (скиатлон 2 x 15 км, мужчины).

Бронзу завоевали фристайлистка Анастасия Смирнова (могул, женщины) и лыжники Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов (смешанная эстафета 4 х 6 км).

На первом месте в медальном зачёте утром во вторник расположилась сборная Швеции, в активе которой всего три медали, но все высшей пробы. Как выглядит топ-5 стран, можно увидеть ниже.

Напомним, что 7 февраля сборная Олимпийского комитета России (ОКР) была лидером списка. Как будет меняться положение команды, покажет время. Впереди ещё 12 соревновательных дней, ведь состязания будут проходить вплоть до самого закрытия Игр — до 20 февраля.