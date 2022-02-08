Новосибирский биатлонист Серохвостов не попал в состав сборной ОКР на индивидуальную гонку на 20 км

Фото: Instagram @serokhvostovdaniil
Биатлонист Даниил Серохвостов, представляющий на Олимпиаде в Пекине Новосибирскую область, не будет участвовать в индивидуальной мужской гонке на дистанции 20 км 8 февраля.
Биатлонист из Барнаула Даниил Серохвостов, представляющий на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине Новосибирскую область, не выступит 8 февраля. По решению тренерского штаба индивидуальная мужская гонка на 20 км пройдёт без него.
В заявку включены следующие спортсмены: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили и Максим Цветков. Соревнования начнутся в 15:30 по новосибирскому времени.
Напомним, что Серохвостов является воспитанником ГАУ НСО «Спортивная школа олимпийского резерва по биатлону» и тренируется у своего отца, Серохвостова Руслана.
В нынешнем сезоне спортсмен дебютировал на Кубке мира по биатлону, его лучший результат в личных гонках — 8-е место. В эстафетных гонках с участием Серохвостова сборная России завоёвывала медали четыре раза.
Ранее Сиб.фм писал о том, как в начале февраля биатлонист впервые побывал на трассе в Чжанцзякоу, где проводятся гонки.
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