Новосибирский биатлонист Серохвостов не попал в состав сборной ОКР на индивидуальную гонку на 20 км

Фото: Instagram @serokhvostovdaniil

Биатлонист Даниил Серохвостов, представляющий на Олимпиаде в Пекине Новосибирскую область, не будет участвовать в индивидуальной мужской гонке на дистанции 20 км 8 февраля.

Биатлонист из Барнаула Даниил Серохвостов, представляющий на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине Новосибирскую область, не выступит 8 февраля. По решению тренерского штаба индивидуальная мужская гонка на 20 км пройдёт без него.

В заявку включены следующие спортсмены: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили и Максим Цветков. Соревнования начнутся в 15:30 по новосибирскому времени.

Напомним, что Серохвостов является воспитанником ГАУ НСО «Спортивная школа олимпийского резерва по биатлону» и тренируется у своего отца, Серохвостова Руслана.

В нынешнем сезоне спортсмен дебютировал на Кубке мира по биатлону, его лучший результат в личных гонках — 8-е место. В эстафетных гонках с участием Серохвостова сборная России завоёвывала медали четыре раза.

Ранее Сиб.фм писал о том, как в начале февраля биатлонист впервые побывал на трассе в Чжанцзякоу, где проводятся гонки.