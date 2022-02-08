Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

политика общество спорт

Новосибирский губернатор Травников может пропустить «Лыжню России» из-за болезни

Фото Новосибирский губернатор Травников может пропустить «Лыжню России» из-за болезни
Фото Новосибирский губернатор Травников может пропустить «Лыжню России» из-за болезни

Фото с сайта правительства Новосибирской области

Участие губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в традиционной лыжной гонке «Лыжня России» 12 февраля оказалось под вопросом. Во вторник, 8 февраля, глава региона ушёл на самоизоляцию из-за температуры.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников может пропустить назначенную на 12 февраля массовую лыжную гонку «Лыжня России» из-за состояния здоровья. Из-за поднявшейся температуры глава региона 8 февраля ушёл на самоизоляцию.

«Участие губернатора в "Лыжне России" пока под вопросом. Думаю, ясность будет в течение суток», – прокомментировал журналисту Сиб.фм руководитель департамента информационной политики региона Сергей Нешумов.

Фото Новосибирский губернатор Травников может пропустить «Лыжню России» из-за болезни 2

О болезни Андрея Травникова стало известно утром во вторник, 8 февраля. Со слов Нешумова, «у губернатора поднялась температура, и он находится дома на самоизоляции. Диагноз пока не поставлен». Из-за ухудшения самочувствия был отменён назначенный на этот день прямой эфир на телеканале ОТС.

Фото Новосибирский губернатор Травников может пропустить «Лыжню России» из-за болезни 3

Губернатор Новосибирской области ежегодно принимает участие во Всероссийском спортивном празднике «Лыжня России». Так, в 2020 году Андрей Травников дал старт соревнованиям на дистанции пять километров и принял участие в забеге на 2020 метров.

12 февраля Новосибирск примет участие в 40-й «Лыжне России». Соревнования начнутся в Академгородке на лыжной базе имени Алика Тульского. Среди участников состязаний – руководители области и города, спортсмены всех классов, включая победителей и призёров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, как добраться до старта «Лыжни России» в Новосибирске.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

13260
Растерзал на месте: нападение волка попало на видео
12125
Историческую вывеску зажгли на крыше ГУМа в Новосибирске
9489
Голый мужчина прокатился на капоте «Волги» по Новосибирску
7019
Новосибирец пробрался в квартиру через балкон и вынес оттуда технику на 60 тысяч рублей
6033
В Генпрокуратуре РФ раскритиковали новосибирских силовиков за несчастные случаи на производстве
5272
В России отменили карантин для людей, контактировавших с больными COVID-19
5022
В Новосибирске частную маршрутку № 5 заменят муниципальным автобусом