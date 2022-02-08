Новосибирский губернатор Травников может пропустить «Лыжню России» из-за болезни

Фото с сайта правительства Новосибирской области

Участие губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в традиционной лыжной гонке «Лыжня России» 12 февраля оказалось под вопросом. Во вторник, 8 февраля, глава региона ушёл на самоизоляцию из-за температуры.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников может пропустить назначенную на 12 февраля массовую лыжную гонку «Лыжня России» из-за состояния здоровья. Из-за поднявшейся температуры глава региона 8 февраля ушёл на самоизоляцию.

«Участие губернатора в "Лыжне России" пока под вопросом. Думаю, ясность будет в течение суток», – прокомментировал журналисту Сиб.фм руководитель департамента информационной политики региона Сергей Нешумов.

О болезни Андрея Травникова стало известно утром во вторник, 8 февраля. Со слов Нешумова, «у губернатора поднялась температура, и он находится дома на самоизоляции. Диагноз пока не поставлен». Из-за ухудшения самочувствия был отменён назначенный на этот день прямой эфир на телеканале ОТС.

Губернатор Новосибирской области ежегодно принимает участие во Всероссийском спортивном празднике «Лыжня России». Так, в 2020 году Андрей Травников дал старт соревнованиям на дистанции пять километров и принял участие в забеге на 2020 метров.

12 февраля Новосибирск примет участие в 40-й «Лыжне России». Соревнования начнутся в Академгородке на лыжной базе имени Алика Тульского. Среди участников состязаний – руководители области и города, спортсмены всех классов, включая победителей и призёров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, как добраться до старта «Лыжни России» в Новосибирске.