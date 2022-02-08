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Новосибирский инфекционист Поздняков рассказал о постковидном синдроме после «омикрона»

Фото Новосибирский инфекционист Поздняков рассказал о постковидном синдроме после «омикрона»
Фото Новосибирский инфекционист Поздняков рассказал о постковидном синдроме после «омикрона»

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске врач-инфекционист Андрей Поздняков объяснил, когда у пациентов может наблюдаться постковидный синдром после «омикрон»-штамма коронавируса.

«Омикрон»-штамм реже имеет неприятные последствия в отличие от предыдущих вариантов COVID-19. Однако постковидный синдром проявляется у пациента в течение месяца после выздоровления. Об этом «АиФ-Новосибирск» рассказал врач-инфекционист, главный врач лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Эксперт объяснил, что постковидный синдром после «омикрона» на данный момент слабо изучен. Дело в том, что он развивается у пациентов в течение нескольких недель после перенесённого коронавируса.

«У нас массовые заболевания, вызванные именно «омикрон»-штаммом, регистрируются около одного месяца, поэтому для оценки массовости и серьёзности симптоматики постковидного синдрома прошло очень мало времени. Однако, если судить по опыту стран, столкнувшихся с «омикроном» раньше, можно сделать вывод, что постковидный синдром отмечается реже и протекает легче, чем после коронавируса, вызванного «дельта»-штаммом», – объяснил Андрей Поздняков.

Также врач-инфекционист рассказал, что, по опыту других стран, основная часть переболевших «омикроном» – это иммунизированные пациенты, то есть люди, которые сделали прививку от COVID-19. Они переносят заболевание в более лёгкой форме, и постковидный синдром у них встречается реже.

Напомним, ранее врач-вакцинолог рассказала, что пациенты рискуют повторно заразиться «омикроном» в течение нескольких месяцев.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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