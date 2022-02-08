Новосибирский Минздрав проводит 4 616 тестов на коронавирус в сутки

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В Новосибирске восемь лабораторий Минздрава проводят тестирование на коронавирус.

В Новосибирске лаборатории Минздрава на базе больниц ежесуточно выполняют по 4 616 тестов на коронавирус. Остальное тестирование проводится в частных лабораториях по системе ОМС. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на источник в ведомстве.

«Мощность лабораторий медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области, в сутки составляет 4 616 исследований биологического материала на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом амплификации нуклеиновых кислот», – сообщил источник.

По последним данным, в Новосибирске тестирование на коронавирус выполняют в восьми медучреждениях. Так, в Городской клинической поликлинике № 1 и Городской клинической больнице № 2 проводят по 1 000 тестов в день, в клиническом центре крови – по 640, в Государственной областной клинической больнице – по 576, в Городской инфекционной больнице № 1 – по 500. Также в горбольнице № 11 делают по 400 тестов сутки, в детской горбольнице № 3 – 350, в областном клиническом кожно-венерологическом диспансере – 150.

Также известно, что в перечисленных лабораториях проводят тесты только на коронавирус, который не определяет «омикрон» или другие штаммы. Однако отметим, что разновидность COVID-19 не влияет на лечение.

Дополним, что в Новосибирске есть четыре частные лаборатории, которые проводят тестирование на выявление «омикрон»-штамма.