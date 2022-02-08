Новосибирский учёный Седых предупредил о росте смертности после «пика» по COVID-19

Фото Густаво Зырянова

Спустя две-три недели с момента начала «пика» заболеваемости коронавирусом статистика по смертности начнёт заметно меняться, считает кандидат биологических наук Сергей Седых.

Заболеваемость коронавирусом в Новосибирской области и в России в целом продолжает стремительно расти, но смертность при этом остаётся на прежнем уровне. По словам кандидата медицинских наук Сергея Седых, она тоже будет увеличиваться, но спустя некоторое время.

«Смерти придут через три недели после начала «пика», поскольку человек ведь умирает не сразу, а через 2-3 недели», — пояснил научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН в эфире «Радио России».

По словам Седых, данные по смертности и госпитализациям представляют наибольший интерес, так как их сложнее всего сфальсифицировать. Если анализировать последние, то на сегодняшний день можно сделать вывод, что медицина «не захлебнулась» от наплыва пациентов. Заполняемость коек не 100-процентная, отметил учёный. Также биолог вновь повторился, что «омикрон» — лёгкий штамм.

Седых неоднократно говорил, что этот вариант коронавируса считается самым безопасным. Да, он распространяется с огромной скоростью и делает шокирующими данные по заболеваемости, но не несёт угрозы, отмечал эксперт.