Новосибирский врач объяснила, грозит ли выпадение волос переболевшим «омикроном»

Pixabay.com

Врач из Новосибирска рассказала, почему после перенесенного коронавируса выпадают волосы.

Новосибирский врач, доктор медицинских наук Татьяна Овсянникова объяснила, почему после коронавируса выпадают волосы и грозит ли это заболевшим «омикроном».

«Пока рано говорить об особенностях постковидного синдрома после перенесенного омикрон-штамма COVID. Однако волосы выпадать будут при любом штамме», – заявила Татьяна Овсянникова.

Главврач новосибирской сети многопрофильных клиник объяснила, что выпадение волос при постковидном синдроме зависит от состояния иммунитета пациента. Если иммунитет сильный, выпадение волос быстро прекратится. В ином случае может потребоваться врачебная помощь.

При этом говорить об особенностях постковидного синдрома после омикрон-штамма COVID пока невозможно, так как он наступает через 12 недель после перенесенной болезни. Однако вне зависимости от того, каким именно штаммом коронавируса переболел человек, при слабом иммунитете у него с большой вероятностью разовьется постковидный синдром.

«Постковид зависит от иммунитета, общего состояния организма и его защитных сил. Следовательно, в зависимости от особенностей организма пациента выпадение волос будет наблюдаться при любом штамме в той или иной степени», – заключила эксперт.

В беседе с АиФ-Новосибирск врач рассказала, что сейчас в Европе выделяют уже два подштамма «омикрона». Первый из них вызывает аносмию – полную потерю обоняния – только в 19 случаях из 100.