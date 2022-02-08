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Почти 1000 пар развелись в Новосибирской области в январе 2022 года

Фото Почти 1000 пар развелись в Новосибирской области в январе 2022 года
Фото Почти 1000 пар развелись в Новосибирской области в январе 2022 года

Фото pixabay.com

В январе 2022 года в Новосибирской области зарегистрировали 985 разводов, следует из данных регионального управления по делам ЗАГС.

В управлении по делам ЗАГС Новосибирской области опубликовали данные о браках, разводах, смертности и рождаемости в регионе за январь 2022 года.

Из них следует, что разорвать супружеские отношения решили больше пар, чем зарегистрировать: было 985 разводов и 806 бракосочетаний. В 2021 году ситуация была обратная — оформили отношения 932 пары, развелись — 835.

Что касается статистики по смертности, то в январе 2022 года в области зарегистрировали 4 005 актов о смерти (против 3 988 в том же месяце 2021-го). Зато рождаемость в начале текущего года выросла: на свет появились 2 135 малышей — на 35 больше, чем годом ранее.

Напомним, ранее в управлении по делам ЗАГС рассказали, сколько бракосочетаний в регионе назначено на «зеркальную» дату 22 февраля 2022 года. Заявления от женихов и невест на этот день принимать уже перестали.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
брак
ЗАГС
развод
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