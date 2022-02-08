Премьера недели: в кинотеатрах стартует показ «Анчартед: на картах не значится»

Фото предоставлены Sony Pictures Productions and Releasing

10 февраля в прокат выходит фильм «Анчартед: на картах не значится». По сюжету опытный охотник за кладами Виктор Салливан (Марк Уолберг) предлагает смекалистому Нейтану Дрейку (Том Холланд) отправиться на поиски сокровищ Фернана Магеллана, которые были утрачены более пятисот лет назад домом Монкада. Теперь то, что сначала казалось простым грабежом, превращается в захватывающую гонку.

Напарники должны опередить жестокого Сантьяго Монкада (Антонио Бандерас), который уверен в том, что сокровища принадлежат роду Монкада. Если Нейту и Салли удастся найти и разгадать подсказки, они раскроют одну из старейших в мире тайн. На кону стоит клад в $5 млрд, и судьба давно пропавшего брата Нейта. Для этого Нейту и Салли придётся научиться работать в команде.

О работе над фильмом

Том Холланд рассказывает, что фильм снимался на натуре и в выстроенных декорациях без компьютерной графики: «Таких фильмов уже не делают. Когда снимается масштабный боевик, играть приходится на фоне хромакея. В работе над этим фильмом режиссёр Рубен Фляйшер настаивал, чтобы мы работали на натуре, чтобы все наши эмоции были естественными. Были выстроены декорации склепа и церкви. Корабли были почти настоящими – декораторы выстроили и интерьеры, и экстерьеры».

«Благодаря этим локациям мы стирали грань между мифологией и настоящими путешествиями Магеллана. Мы посетили потрясающе красивые города и придали фильму ощущение правдоподобности, ощущение историчности», – считают создатели.

«Во время работы над фильмом были моменты, когда я чувствовал себя ребёнком, попавшим в магазин игрушек, – вспоминает Фляйшер. – Строительство декораций меняло каждого из нас. Склеп под храмом, катакомбы, сокровищница (которая была выполнена в римском стиле) и, конечно же, пиратские корабли... Следует отдать должное нашему художнику-постановщику Шеперду Франкелю, который руководил строительством всех этих великолепных декораций».

Ключевые сцены снимали в Санта-Мария-дель-Пи, готическом соборе XV века в Барселоне – именно там по сценарию и происходило действие. «Штаб-квартиру Монкада мы решили организовать в Эль Борне – здании викторианского рынка в Барселоне. Здание планировали превратить в библиотеку, но когда начали изучать фундамент, обнаружили остатки древней Барселоны», – рассказывает Фляйшер.

«В фильме "Анчартед: на картах не значится" большое значение имеет пересечение античности и современности», – говорит продюсер Алекс Гартнер.

Одна из локаций нашлась в самом сердце Берлина, в фешенебельном атриуме представительства Deutsche Telekom. «Оказавшись внутри, я подумал: «Этот атриум поможет нам рассказать историю, – вспоминает художник. – Это старое кирпичное здание, выстроенное в 1800-х, фасад которого был преображён за счёт стекла и металла».

Противостояние героев обостряется, когда охотники за сокровищами находят корабли Магеллана, в которых, как им казалось, находилось пропавшее золото. Эта сцена превратилась в воздушное сражение двух средневековых кораблей.

Франкель считал, что целостность фильма зависела от дизайна ветхих кораблей. «Эти старые посудины мариновались во влажной пещере более 500 лет. Поначалу казалось, что они того и гляди развалятся на части. При ближайшем рассмотрении становится ясно, что они напоминают пробитую пиньяту. Чем дольше продолжается битва, тем больше золота будет безвозвратно утрачено. Здесь время работает против героев», – рассказывает он.

Анчартед: на картах не значится в кино с 10 февраля, 12+