В Новосибирске изменят маршруты автобусов до Первомайского и Советского районов

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске с левого берега запустят первый автобус до микрорайона Шлюз.

В 2022 году в Новосибирске откорректируют несколько маршрутов автобусов для создания более удобной транспортной сети. Об этом 8 февраля на совещании в мэрии города рассказал замначальника департамента пассажирских перевозок Владимир Кондауров.

Основные изменения коснутся Первомайского и Советского районов областного центра.

В Советском районе откорректируют маршруты до Академгородка и микрорайона Шлюз. На данный момент пассажиры могут добраться туда на автобусе № 8 («Цветной проезд – вокзал Новосибирск-Главный») и № 36 («Колыванская улица – Котельная»). С 2022 года департамент увеличит количество единиц транспорта, а также сократит интервал ожидания до 10 минут. Кроме того, № 36 начнёт ездить по маршруту «Микрорайон Щ – метро «Студенческая». Таким образом, добраться до микрорайона теперь можно будет с левого берега – раньше таких путей не было.

Отдельно в микрорайоне Щ будет два автобусных маршрута – № 65 («Улица Белоусова – Нижняя Ельцовка – улица Белоусова») и № 65а («Улица Белоусова – Цветной проезд – улица Белоусова»). Интервал ожидания также сократится до 10 минут.

Проблемным районом в плане транспортного планирования был Первомайский. Как объяснил Владимир Кондауров, маршруты дублировались, а интервалы движения достигали 20-40 минут. Теперь в районе будут ездить автобусы № 21 («УМ-3 – вокзал Новосибирск-Главный»), № 54 («Улица Твардовского – вокзал Новосибирск-Главный») и № 68 («Станция Матвеевка – метро «Студенческая»).

Также изменения транспортных маршрутов произойдут в микрорайоне ОбьГЭС. Здесь увеличат количество единиц транспорта до площади Карла Маркса. По итогу будут ездить автобусы № 45 («Чемской бор – Центральный корпус»), № 88 («ОРМЗ – Центральный корпус») и № 45к («Центральный корпус – Чемской бор»). Время ожидания составит 10-15 минут.

Как прозвучало на совещании, принятые решения могут корректироваться. По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, маршруты должны быть максимально удобными не для властей или перевозчиков, а для пассажиров.

Напомним, что с февраля 2022 года в Новосибирске подорожал на 5 рублей проезд в двух маршрутках.