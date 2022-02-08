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В Новосибирске объявили штормовое предупреждение из-за грязного воздуха

Фото В Новосибирске объявили штормовое предупреждение из-за грязного воздуха
Фото В Новосибирске объявили штормовое предупреждение из-за грязного воздуха

Фото Густаво Зырянова

Западно-Сибирский гидрометцентр объявил в Новосибирске штормовое предупреждение до 11 февраля в связи с низким качеством воздуха.

В ближайшие дни в Новосибирске ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере, сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра. В связи с этим до конца рабочей недели, до 17:00 11 февраля, объявляется штормовое предупреждение.

Фото В Новосибирске объявили штормовое предупреждение из-за грязного воздуха 2

«Метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается повышенный», — говорится в публикации.

О низком качестве воздуха в Новосибирске в последнее время свидетельствуют и данные сервиса AirVoice. По состоянию на 10:49 8 февраля степень загрязнённости воздуха в городе составила 8 баллов из 10.

Напомним, аналогичный показатель сервис выдавал и днём ранее, 7 февраля. При столь низком качестве воздуха не рекомендуется надолго открывать окна и проводить время на улице.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирск
воздух
штормовое предупреждение
загрязнение
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