В Новосибирске объявили штормовое предупреждение из-за грязного воздуха

Фото Густаво Зырянова

Западно-Сибирский гидрометцентр объявил в Новосибирске штормовое предупреждение до 11 февраля в связи с низким качеством воздуха.

В ближайшие дни в Новосибирске ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере, сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра. В связи с этим до конца рабочей недели, до 17:00 11 февраля, объявляется штормовое предупреждение.

«Метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается повышенный», — говорится в публикации.

О низком качестве воздуха в Новосибирске в последнее время свидетельствуют и данные сервиса AirVoice. По состоянию на 10:49 8 февраля степень загрязнённости воздуха в городе составила 8 баллов из 10.

Напомним, аналогичный показатель сервис выдавал и днём ранее, 7 февраля. При столь низком качестве воздуха не рекомендуется надолго открывать окна и проводить время на улице.