В Новосибирске суд арестовал отчима умершего от истязаний 10-летнего мальчика

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8 февраля Октябрьский районный суд Новосибирска арестовал обвиняемого в истязании 10-летнего пасынка отчима до 6 апреля.

Житель Новосибирска, обвиняемый в истязании 10-летнего пасынка, отправлен под арест до 6 апреля 2022 года. Решение об этом 8 февраля вынес Октябрьский районный суд. Мужчина просил о домашнем аресте, но ему отказали.

На заседании, где присутствовал корреспондент Сиб.фм, стало известно, что у ребёнка диагностировали черепно-мозговую травму, разрыв селезёнки и тупую травму живота.

В зале суда прозвучало, что обвиняемый 1987 года рождения избивал мальчика в присутствии матери и угрожал ей расправой. Смерть пасынка для отчима, с его слов, стала неожиданной.

Также на заседании выяснилось, что мужчина имеет крупную задолженность, а два его автомобиля находятся на штрафстоянке.

Напомним, о смерти ребёнка стало известно 7 февраля. Объясняя следы побоев на теле мальчика, мать и отчим заявили, что за несколько дней до смерти он подрался на горке со старшеклассниками.