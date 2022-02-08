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В Новосибирске водитель Kia Rio сбил на пешеходном переходе мать с ребёнком

Фото В Новосибирске водитель Kia Rio сбил на пешеходном переходе мать с ребёнком
Фото В Новосибирске водитель Kia Rio сбил на пешеходном переходе мать с ребёнком

Фото ГИБДД по г. Новосибирску

Во вторник, 8 февраля, водитель Kia Rio наехал на мать с мальчиком на пешеходном переходе в Новосибирске.

Сегодня, 8 февраля, в Первомайском районе Новосибирска произошла авария с участием несовершеннолетнего ребёнка. 44-летний водитель Kia Rio сбил на пешеходном переходе мать с мальчиком. Об этом сообщили в ГИБДД.

Авария произошла на улице Героев Революции, водитель направлялся в сторону улицы Артёмова. На регулируемом пешеходном переходе мужчина наехал на 22-летнюю женщину с 5-летним ребёнком. Обоих госпитализировали в больницу с различными травмами. На данный момент об их состоянии, а также деталях происшествия в целом ничего не известно.

На месте работал экипаж ГИБДД, сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства аварии и травмы пострадавших пешеходов. Данные о водителе также неизвестны.

Напомним, что в начале февраля произошёл аналогичный инцидент – водитель автомобиля наехал на мать с 6-летней дочерью. ДТП также произошло в зоне регулируемого пешеходного перехода. Обоих пострадавших госпитализировали в медучреждение с травмами.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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