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В Новосибирске задержан отчим погибшего 10-летнего мальчика

Фото В Новосибирске задержан отчим погибшего 10-летнего мальчика
Фото В Новосибирске задержан отчим погибшего 10-летнего мальчика

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске умер 10-летний мальчик – его тело в ванной обнаружил отчим, которого теперь обвиняют в истязании ребёнка.

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении отчима 10-летнего мальчика, который умер 7 февраля. Ранее сообщалось, что ребёнка избили старшеклассники на горке, а через несколько дней его нашли мёртвым в ванной, тело было покрыто синяками и ушибами.

Во время расследования следователи выяснили, что с августа 2021 года по февраль 2022 года отчим систематически избивал 10-летнего мальчика и его мать. Мужчину задержали в порядке ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время по ходатайству будет решён вопрос о заключении отчима под стражу.

На данный момент в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пп. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание двух и более лиц, а также в отношении несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного»). Отчиму грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

«Следователем с его участием [обвиняемого. – Прим. ред.] проводится необходимый комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательной базы по уголовному делу. В ходе следствия будут установлены все обстоятельства, послужившие причиной гибели ребёнка», – сообщили в СУ СКР по региону.

Напомним, ранее криминальный журналист Сиб.фм собрал все известные факты о данном инциденте.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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