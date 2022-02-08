Часы обратного отсчёта до МЧМ-2023 заработали в Новосибирске после поломки

Фото: Telegram-канал «Новосибирь», коллаж Сиб.фм

Часы обратного отсчёта до старта МЧМ по хоккею в Новосибирске снова работают, неполадки устранены.

На площади Ленина в Новосибирске починили часы обратного отсчёта до старта молодёжного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею. Напомним, 6 февраля прохожие заметили, что они перестали отображать время.

По словам гендиректора АНО «Исполнительная дирекция МЧМ-2023» Владимира Тукмачёва, в часах была заменена электронная плата, на ходе подготовки региона к турниру неполадки никак не отразились.

Не повлиял технический сбой и на актуальное время, оставшееся до старта чемпионата и транслируемое на табло.

Напомним, что часы обратного отсчёта до МЧМ-2023 появились на площади перед НОВАТом в конце прошлого года. 26 декабря, ровно за год до старта турнира, губернатор Андрей Травников, мэр Анатолий Локоть и заместитель исполнительного директора Федерации хоккея России Александр Кикнадзе торжественно их запустили.