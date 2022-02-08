В Новосибирской области прекратили поиски 9-летней девочки

Фото из группы «ЛизаАлерт Новосибирской области» в соцсети «ВКонтакте»

В Искитимском районе Новосибирской области порядка 60 волонтёров и полицейских вышли на поиски 9-летней девочки, которая не вернулась домой после вечерней прогулки.

В Новосибирской области волонтёры прекратили поиски 9-летней Валерии Протас из Искитима. Девочку нашли, об этом сообщили в паблике поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Девочка не вернулась домой после вечерней прогулки 7 февраля, ребёнка начали разыскивать уже в полночь того же дня. Всего в поисковых мероприятиях приняли участие 60 человек, среди них были волонтёры «ЛизыАлерт», добровольцы и полицейские.

Сегодня утром волонтёры сообщили, что девочка найдена живой. Подробности инцидента неизвестны, однако в группе «ЛизаАлерт» поблагодарили всех, кто распространял информацию и выходил на поиски.

В ГУ МВД России по Новосибирской области прокомментировали инцидент. В полиции сообщили, что девочку обнаружили у знакомых семьи пропавшей, после чего её доставили к родителям. Противоправных действий в отношении ребёнка совершено не было, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что в Новосибирске уже четыре дня разыскивают 15-летнего Даниила Д. – мальчика с рыжими волосами из Дзержинского района. Известно, что подросток ранее уже уходил из дома. В день пропажи мальчик сказал друзьям, что вернётся домой, однако он так и не пришёл. На данный момент его ищут волонтёры отряда «ЛизаАлерт» и сотрудники полиции.