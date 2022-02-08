В Новосибирской области пропала 9-летняя девочка

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В Искитиме пропала 9-летняя девочка. Ее разыскивают волонтеры и полиция.

В Искитиме Новосибирской области ищут пропавшую девятилетнюю девочку. 7 февраля Валерия не вернулась с прогулки.

В городе Искитиме Новосибирской области ищут 9-летнюю Валерию Протас. 7 февраля школьница ушла из дома на прогулку и бесследно пропала. Поисками девочки занимается полиция и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Сейчас волонтеры готовятся к выезду на поиски ребенка.

На момент пропажи школьница была одета в зеленую куртку, черные штаны, дутые сапоги цвета хаки и темно-синюю вязаную шапку. Она худощавого телосложения, ростом 130 см, с карими глазами и черными волосами.

Волонтеры просят сообщать информацию о местонахождении Валерии по номеру телефона 8 (800) 700-54-52.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске уже три дня ищут рыжего школьника.