В Новосибирской области выявили 3 214 случаев COVID-19 за сутки

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

На утро 8 февраля в Новосибирской области коронавирус подтвердился у 539 детей за сутки.

В Новосибирской области на утро 8 февраля коронавирус выявили ещё у 3 214 человек, общее количество заболевших составляет 120 028 случаев COVID-19, из которых 15 059 – у несовершеннолетних детей. Об этом сообщает оперативный штаб.

За весь период пандемии в регионе переболели и полностью поправились 78 038 пациентов, из которых 418 – за минувшие сутки.

Смерть от коронавируса подтвердили ещё у 15 человек. Среди них девять мужчин в возрасте 49 лет, 62 лет, 66 лет, 68 лет, 69 лет, 76 лет, 83 лет, 85 лет и 87 лет, а также шесть женщин в возрасте 55 лет, 57 лет, 72 лет, 75 лет, 81 года и 82 лет. В регионе умерли 4 739 человек с COVID-19.

«В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3 419 пациентов, в том числе 195 детей. В отделениях реанимации находятся 277 человек. На ИВЛ – 25 пациентов», – сообщили в оперштабе.

Напомним, что в Новосибирской области уже неделю каждый день обновляется рекорд по суточной заболеваемости. Согласно данным оперативного штаба, диагноз «коронавирусная инфекция» подтверждается у каждого 10-го пациента при ПЦР-тестировании.