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В Новосибирске коронавирус подтверждается у каждого десятого сдавшего ПЦР-тест

Фото В Новосибирске коронавирус подтверждается у каждого десятого сдавшего ПЦР-тест
Фото В Новосибирске коронавирус подтверждается у каждого десятого сдавшего ПЦР-тест

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области за неделю с 31 января по 7 февраля стали в два раза чаще выявлять COVID-19 при ПЦР-тестировании.

В Новосибирской области по сравнению с прошлой неделей стали в два раза чаще выявлять COVID-19 при ПЦР-тестировании: коронавирус находят у каждого 10-го пациента. Сиб.фм проанализировал данные оперативного штаба в период с 31 января по 7 февраля.

По данным штаба, на утро 7 февраля в Новосибирской области количество сделанных ПЦР-тестов на составляет 3 710 645. Из них коронавирус обнаружили у 116 814 человек за весь период пандемии. Таким образом, диагноз подтверждался в среднем у каждого 30-го пациента.

В конце января-начале февраля в регионе началась пятая волна коронавируса. Ещё на прошлой неделе при ПЦР-тестировании ковид подтверждался у каждого 20-го человека, который подозревал у себя COVID-19.

За неделю темпы распространения вируса заметно увеличились. По данным на 7 февраля, тесты на коронавирус за неделю сделали 133 718 человек, диагноз подтвердился у 13 580 пациентов. Таким образом, вирус находили уже у каждого десятого.

Отметим, что приведённые данные не отражают ситуацию с коронавирусом в полном объеме, так как в Новосибирской области можно также провести экспресс-тестирование, данные которого не учитывается в статистике оперштаба.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков объяснил, почему в некоторых случаях экспресс-тесты могут показывать отрицательный результат при наличии COVID-19.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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