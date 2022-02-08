В Самарской области зафиксировали двукратный рост заболеваемости COVID-19 в феврале

Фото Густаво Зырянова

За первую неделю февраля в Самарской области выявили порядка 25 тысяч случаев заражения коронавирусом — почти в два раза больше, чем за последние семь дней января.

В управлении Роспотребнадзора по Самарской области в начале февраля отметили резкий рост заболеваемости коронавирусом. За последнюю неделю в регионе зарегистрировали около 25 000 случаев заражения, что почти вдвое больше, чем неделей ранее.

По словам главного санитарного врача области Светланы Архиповой, COVID-19 стали чаще диагностировать во всех возрастных группах. Однако больше других подверженными заражению оказались дети и подростки, передаёт sova.info.

Напомним, что резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией фиксируется и в других российских регионах, в том числе в Новосибирской области. Причина — распространяющийся с большой скоростью и отличающийся высокой контагиозностью штамм «омикрон».

По словам биолога Сергея Седых, этот вариант вируса впечатляет лишь скоростью передачи, но не несёт угрозы. «Омикрон» — самый безопасный из всех известных штаммов, говорил учёный.