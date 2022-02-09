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общество

Чай с малиной и букет ромашек: заболевший COVID-19 губернатор Травников получил десятки пожеланий здоровья от новосибирцев

Фото Чай с малиной и букет ромашек: заболевший COVID-19 губернатор Травников получил десятки пожеланий здоровья от новосибирцев
Фото Чай с малиной и букет ромашек: заболевший COVID-19 губернатор Травников получил десятки пожеланий здоровья от новосибирцев

Фото с сайта правительства Новосибирской области, скриншот со страницы Андрея Травникова Facebook

В среду, 9 февраля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил на личной странице в Facebook о заражении коронавирусом. Подписчики главы региона отреагировали десятками пожеланий скорейшего выздоровления.

Жители Новосибирской области желают скорейшего выздоровления губернатору Андрею Травникову, у которого 9 февраля подтвердился коронавирус. Подписчики главы региона в соцсетях оставляют в комментариях ободряющие картинки и выражают надежду, что болезнь пройдёт быстро и без последствий.

О положительном результате ПЦР-теста Травников сообщил в Facebook.

«Добрый день, друзья! Сегодня пришёл результат моего теста на COVID-19. Результат положительный, поэтому несколько дней буду работать удалённо», – написал глава региона в публикации.

Губернатор уточнил, что чувствует себя нормально, температуры у него нет. При этом, по словам Травникова, болезнь протекает легко.

Фото Чай с малиной и букет ромашек: заболевший COVID-19 губернатор Травников получил десятки пожеланий здоровья от новосибирцев 2

«Прививки работают! Всем здоровья! Берегите себя», – написал он.

Подписчики губернатора в соцсетях отреагировали на сообщение десятками пожеланий здоровья.

«Выздоравливайте!», «Скорейшего выздоровления!», «Андрей Александрович, конечно, прививка работает. Второй раз я легко переболела! Хорошо, что нет у Вас симптомов», – написали новосибирцы.

Не обошлось и без душевных картинок. Олег Молодов, к примеру, прикрепил открытку-пожелание со свежей малиной, банкой варенья и горячим чаем.

Напомним, 8 февраля глава региона ушёл на самоизоляцию в связи с подозрением на ковид. Из-за ухудшения самочувствия он отменил прямой эфир на телеканале ОТС.
Также из-за коронавируса Андрею Травникову придётся отказаться от участия в лыжной гонке «Лыжня России» 12 февраля.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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